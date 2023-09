Catanzaro, incontro in Comune sull’isola pedonale permanente su Corso Mazzini. Food Centro Storico esprime un “sì ma condizionato”

Anche l’associazione Food Centro Storico ha preso parte alla riunione svoltasi in Comune tra il sindaco Nicola Fiorita e i commercianti di Corso Mazzini.

I rappresentanti del gruppo associativo tengono a comunicare di essere favorevoli al progetto di isola pedonale permanente nel comune di Catanzaro, nel tratto piazza Grimaldi-Piazza Cavour (dal Banco di Napoli alla fontana di Santa Caterina della Questura, per essere più chiari) ma solo ed esclusivamente se verranno garantiti una serie di azioni atte a rendere Corso Mazzini attraente, attrattivo e fruibile da parte dell’utenza cittadina e non solo.

“Il nostro è un sì condizionato – evidenzia Food Centro Storico – Non si può parlare di isola pedonale permanente nella situazione attuale, perché significa fare un flop già in partenza. Da un lato devono essere assicurati i servizi, quindi parcheggi, apertura della funicolare, anche sino a tardi, e aumento delle corse dei bus; dall’altro bisogna dare una svolta all’assetto commerciale che sta morendo, incentivando l’apertura di nuove attività degne di destare attenzione e interesse, con l’accompagnamento di una programmazione di eventi continuativa. Solo così si può pensare seriamente a rendere l’isola pedonale una costante. Attendiamo fiduciosi la convocazione del tavolo tecnico con i referenti delle varie associazioni, come annunciato dal sindaco Fiorita, per collaborare insieme ad un progetto importante che possa rilanciare il nostro centro storico.”