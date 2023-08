Rifacimento manto stradale via Ettore Vitale a Catanzaro, Scarpino: “Dopo anni torniamo finalmente alla normalità”

Il manto stradale di via Ettore Vitale sarà interamente rifatto lungo tutta l’arteria che attraversa il quartiere Pontegrande dalla fine di viale Pio X all’incrocio con la tangenziale. I lavori partiranno subito dopo la pausa ferragostana. Lo si apprende dal consigliere comunale Francesco Scarpino, capogruppo di Catanzaro al Centro, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo insieme con l’assessore ai lavori pubblici Scalise, in vista dell’apertura del cantiere che, nell’ambito degli interventi sulla viabilità, Palazzo De Nobili aveva inserito tra quelli cui dare priorità.

“Grazie alla scrupolosità e al lavoro certosino dell’assessore – commenta oggi Scarpino – siamo finalmente riusciti a conseguire un risultato che inseguivamo da anni: restituire a via Vitale la dignità di arteria principale di un quartiere assai popoloso e ricco di attività. Una arteria oggetto di diversi interventi relativi all’impiantistica del sottosuolo che, come spesso accade, ne avevano compromesso la sicurezza rendendola nel tempo pressoché impraticabile. Ora – prosegue Scarpino – finalmente torniamo alla normalità. Ed è peraltro l’occasione buona per affrontare anche altri aspetti che riguardano Pontegrande. È mia intenzione infatti portare all’attenzione della commissione consiliare competente l’ipotesi di istituire dei parcheggi a tempo, viste le numerose attività commerciali che operano in zona. Il parcheggio è spesso un problema per i potenziali clienti, perché molti degli spazi disponibili sono occupati, comprensibilmente, dai residenti e dunque, su quelli che rimangono, occorrerebbe garantire la possibilità del ricambio”.