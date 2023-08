Nuova Giunta Comunale di Catanzaro, Capellupo: “Continua il progetto per una città diversa. Si rassegnino i professionisti del gioco allo sfascio”

“Ci viene il sospetto che qualcuno, anche a sinistra, avrebbe preferito un Sindaco e una Giunta formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia a quella attuale nata dalla netta affermazione popolare al ballottaggio di Nicola Fiorita e che oggi è sostenuta dall’identica alleanza che il 27 giugno del 2022 impedì che Catanzaro venisse conquistata da Salvini e dalle sue truppe. A qualcuno non è andata a genio che un sindaco progressista e di sinistra abbia sbaragliato l’invincibile armata della destra-destra, mettendo fine ad un ventennio quasi ininterrotto di governo di Sergio Abramo. D’altronde, questo atteggiamento tafazziano non è una novità: in campagna elettorale abbiamo registrato in taluni ambienti di sinistra vicini all’antagonista di Fiorita più di un intervento che giustificava l’alleanza con la Lega e con Fratelli d’Italia, senza provare nessun rossore per le manifestazioni con i simboli della Fiamma e di Alberto da Giussano.

Non saranno queste polemiche rancorose, di chi teorizza che si potrebbe governare un Comune Capoluogo con soli 10 consiglieri su 32 (e con quali voti si potrebbe approvare un bilancio o altri atti fondamentali?), a fermare la spinta riformatrice di Nicola Fiorita e della maggioranza che lo sostiene, formata dalla sintesi tra un’area progressista e un’area moderata e di centro.

Raggiunta la stabilità politica e l’autosufficienza numerica in Aula, il Governo cittadino è pronto a passare alla seconda fase, dopo il necessario rodaggio e l’ottenimento di buoni risultati. Per la gente non contano le formule politiche, contano i fatti. Se qualcuno intende minare questa esperienza, avvelenando i pozzi, ha sbagliato di grosso. Se qualcuno intende fermare il cambiamento, sognando magari un ritorno anticipato delle destre alla guida della Città, ha fatto i conti sbagliati. Nicola Fiorita e la sua maggioranza porteranno avanti con forza e determinazione il programma presentato in Consiglio Comunale e consegneranno ai catanzaresi nel 2027 una città diversa, migliore, attrattiva, con standard di servizi sicuramente più elevati. Si rassegnino i professionisti del gioco allo sfascio.

Da un anno il progetto di risanamento e risollevamento della città è iniziato ed è tangibile, anche grazie agli ex assessori che ormai non fanno più parte dell’esecutivo e a cui mi sento di dire grazie per l’impegno, la passione e la volontà dimostrate. A tutta la neo Giunta e ai nuovi componenti del Consiglio Comunale auguro un buon lavoro con lo scopo di continuare nel solco di quanto già tracciato da giugno del 2022″. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Catanzaro, Vincenzo Capellupo.