Giunta Catanzaro, l’associazione di Volontariato ‘Centro Ascolto Stella del Mare’: “Bene nomina assessore Pino”

“L’Associazione di Volontariato ‘Centro Ascolto Stella del Mare’ di Catanzaro ha appreso nella giornata di ieri, della nomina dell’Avvocato Penalista Giuseppina Pino, come Assessore delle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro.

L’avvocato Giusy Pino essendo una conoscenza del centro, l’intero Direttivo, i soci volontari si uniscono per augurare un buon lavoro al nuovo assessore. La speranza di essere la voce delle associazioni, che metta come punto di riferimento quello di aiutare le tantissime persone, che necessitano di sostegno in particolar modo delle donne che subiscono ogni tipo di violenza.

Il Centro di Ascolto riconosce nella figura dell’Avvocato Giusy Pino, una persona coerente e trasparente, che con umiltà e trasparenza esprimerà una politica del fare, sarà il sostegno e il supporto delle persone che hanno bisogno di aiuto, di essere ascoltati. L’augurio e la speranza di dare voce agli ultimi con dedizione, competenza e professionalità, come solo l’Avvocato Giusy Pino riesce a realizzare”.

E’ quanto si legge in una nota dell’associazione di volontariato ‘Centro Ascolto Stella del Mare’ di Catanzaro.