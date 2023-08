Ferragosto a Montepaone con la cover band di Ramazzotti e lo spettacolo pirotecnico

Nel pittoresco scenario di Montepaone, il 15 agosto si prospetta un evento magico che accenderà il cuore di cittadini e turisti: i “Fuochi di Mezza Estate”, uno spettacolo pirotecnico offerto dall’amministrazione comunale che illuminerà il cielo e aggiungerà un tocco di incanto al giorno di Ferragosto. Quest’anno, l’affascinante cornice del lungomare Nausicaa ospiterà questo suggestivo evento.

Lungo la costa jonica, dove il mare si fonde con il cielo, i Fuochi di Mezza Estate diventano il punto focale delle celebrazioni. Le scintillanti esplosioni di luce e colore danzeranno nell’oscurità, creando un quadro spettacolare che riflette la gioia e l’energia dell’estate. I cittadini e i visitatori avranno l’opportunità di riunirsi e condividere l’emozione di questo spettacolo pirotecnico capace di incantare gli occhi di grandi e piccini.

Ma la serata non finisce qui. Per allietare ulteriormente la notte e guidare il pubblico verso la mezzanotte, sul palcoscenico dell’anfiteatro del lungomare si esibirà, dalle 22.00, la cover band di Eros Ramazzotti. Le note della musica italiana riempiranno l’aria, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

La combinazione di spettacolari fuochi d’artificio e note musicali coinvolgenti renderà questa serata unica nel suo genere. Un’opportunità per tutti di lasciarsi trasportare dalla magia dell’estate, dalla bellezza della costa e dall’arte della musica. Montepaone, con la sua ospitalità calorosa e la splendida location, si conferma ancora una volta come un luogo ideale per celebrare le tradizioni italiane e trascorrere momenti indimenticabili in compagnia.

Un’occasione perfetta per celebrare Ferragosto in modo indimenticabile a Montepaone.