Cambio ai vertici di Amc e Catanzaro servizi: Perrone e Silipo nuovi amministratori unici

Cambio ai vertici del management per le società partecipate Amc e Catanzaro Servizi. Nella giornata odierna si è riunita l’assemblea dei soci di entrambi gli organismi per ratificare le nomine dei nuovi amministratori unici, recepita l’indicazione da parte del sindaco Nicola Fiorita. Ad assumere il nuovo incarico a capo dell’Azienda che gestisce la mobilità cittadina è Eugenio Felice Perrone, mentre per la Catanzaro Servizi la scelta è ricaduta su Gianluca Silipo.

“La designazione arriva al termine della procedura di selezione che ha fatto seguito all’apposito avviso pubblico che, per la prima volta, ha riguardato la figura dell’amministratore unico delle municipalizzate”, commenta il sindaco Fiorita. “Perrone è un esperto avvocato catanzarese che porterà il proprio bagaglio di competenze all’interno dell’Amc, nell’attesa che lo stesso proceda poi nell’indicazione del Direttore generale che lo affiancherà ai sensi delle modifiche statutarie seguenti agli indirizzi voluti da questa amministrazione per la designazione delle cariche fiduciarie. Una scelta di merito che, nel caso della Catanzaro Servizi, si estende anche alla considerazione del proficuo lavoro che Gianluca Silipo – esperto in pianificazione territoriale e gestione aziendale – ha svolto per tanti anni all’interno dell’azienda, con una importante formazione maturata sul campo. Ai nuovi amministratori unici rivolgo, quindi, i sinceri auguri di buon lavoro, consapevole delle complesse e strategiche sfide che si accingono ad intraprendere. Non posso, infine, non rivolgere un sentito ringraziamento anche agli uscenti, Marco Correggia e Rosario Munizza, che hanno portato a termine il loro incarico con responsabilità e spirito istituzionale”.