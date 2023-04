Benessere e Sclerosi multipla: un appuntamento multidisciplinare per affrontare le tematiche della patologia a Davoli

Tre differenti approcci per affrontare le tre diverse complessità della sclerosi multipla. È questo il nucleo centrale del primo appuntamento primaverile organizzato da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Sezione di Catanzaro.

Il convegno, che andrà in scena in quel di Davoli (CZ), presso il Centro Polifunzionale della Cultura di via Pitagora, vedrà tre diversi relatori affrontare alcune importanti problematiche rispetto alle quali molte persone con sclerosi multipla sono costrette a convivere, tra difficoltà e disabilità diverse, nella propria quotidianità.

La sclerosi multipla è una emergenza sociale. 130mila persone in Italia sono colpite da questa malattia cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante che danneggia il sistema nervoso centrale. È la principale causa di disabilità tra i giovani e colpisce le donne con un rapporto di 3 a 1 rispetto agli uomini, laddove si registra una diagnosi ogni 3 ore con 3.600 nuovi casi l’anno

“Benessere e Sclerosi Multipla“, è questo il titolo del convegno che affronterà molte di queste tematiche. L’appuntamento è alle ore 09.30, sabato 15 aprile, e sarà condotto e introdotto da

Marcella Fornuto, Presidente Sezione Provinciale Aism Catanzaro, che introdurrà il tavolo dei lavori e degli ospiti presenti:

Dottoressa Martina di Cello , Dietista.

Dottoressa Mina Hosseini , Chinesiologa e Operatore AFA per SM

Dottore Domenico Mauro , Psicoterapeuta e Psicologo Aism.

Alimentazione e Sclerosi Multipla (Martina Di Cello):

Mangiare in modo sano fa bene a tutti, ma è specialmente importante per le persone con sclerosi multipla. In generale, una dieta ben bilanciata fornisce energia e rinforza la capacità dell’organismo di combattere le infezioni e diminuisce il rischio di altre malattie come le cardiopatie, l’ictus e il cancro. Inoltre, permette di tenere sotto controllo il peso corporeo, aspetto molto importante in presenza di sintomi della malattia come fatica, dolore, ridotta mobilità che possono portare a ridurre l’attività fisica.

Esercizio Fisico e Sclerosi Multipla (Mina Hosseini):

È ormai consolidata l’importanza dell’esercizio fisico come strumento terapeutico per i pazienti affetti da Sclerosi Multipla: aiuta a mantenersi in forma, migliora le funzionalità cardiovascolari, la forza fisica, permette un controllo del peso corporeo e migliora l’umore aiutando a gestire lo stress. Per le persone con SM l’attività fisica aiuta a prevenire disturbi posturali con il rafforzamento di muscoli e ossa e l’aumento di elasticità, oltre a ridurre il senso di fatica. Se effettuata con costanza e in contesti di attività sociali è di supporto anche per affrontare momenti di sconforto e depressione.

Sclerosi Multipla, gli Aspetti Psicologici (Domenico Mauro):

La salute fisica è solo uno degli ingredienti per il benessere di una persona. Un ruolo cruciale giocano anche i fattori psicologici e sociali. Così, parlando di sclerosi multipla non si può prescindere dalla sua influenza sulla vita emotiva, psicologica e sociale delle persone interessate e, in modo indiretto, delle persone che stanno loro vicino. Oltre che sul fisico, la sclerosi multipla può avere effetti sull’umore, sul modo di percepire la realtà e sui comportamenti di una persona. Questi mutamenti possono essere considerati normali, vista l’eccezionalità della situazione che si sta vivendo, in alcuni casi però succede che i cambiamenti si concretizzino in problematiche psicologiche più complesse dando, per esempio, origine a una depressione, a uno stato ansioso o a una condizione di stress eccessivo.