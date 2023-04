Lamezia, vescovo Parisi celebra messa nel reparto di Oncologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II”

che nel momento della sua passione viene rappresentata nel suo dramma più grande. Cioè quell’uomo, il profeta, il maestro, che aveva toccato tutte le realtà di Israele, dal nord fino al sud, annunciando la parola della salvezza, predicando il perdono, sanando i malati, proprio lui si trova adesso da solo perché abbandonato, tradito e rinnegato”.

“Di fronte a questo – ha aggiunto il Vescovo – , umanamente, è come se uno fosse legittimato a chiudersi dentro una depressione esistenziale, magari a riflettere sulle cose sbagliate, su che cosa poteva fare diversamente, su che cosa avrebbe potuto fare meglio. Invece, Gesù coglie l’abbandono, coglie il rinnegamento di Pietro, coglie il tradimento di Giuda come delle opportunità per amare oltre, per amare al di là. L’amore con il quale ama Gesù non è la risposta all’amore dell’altro. L’amore con il quale ama Gesù, e per questo spiazza ed è l’amore grande, e per questo è l’amore incondizionato, è un amore senza limite, perché ama sapendo che l’altro mi ha già abbandonato, ha già rinnegato, ha già tradito. Il tradimento, l’abbandono, l’isolamento da parte dei discepoli nei confronti di Gesù, il rinnegamento di Pietro, sono degli elementi della storia dell’umanità negativi che non impediscono, però, al Signore di realizzare il suo piano di salvezza. E qui, già che siamo in ospedale, ci sta bene quella frase di Gesù che dice ‘non hanno bisogno del medico i sani, ma gli ammalati. Non sono venuto a salvare, a sanare, a chiamare i giusti, ma i peccatori’. Sì, perché questa è la logica di Dio: là dove vede il dramma, non si blocca, non si fa isolare dal rifiuto dell’altro”.

“Gesù – ha concluso monsignor Parisi – perdona, ridà fiducia perché nella doppia azione di perdonare e di dare fiducia si esprime quell’amore che sa andare al di là di tutte le delusioni umane. E questa è anche una parola significativa per chi si trova ad operare nella storia, per esempio in contesti così particolari, quali sono le aree degradate, qual è l’umanità che viene, per esempio, martirizzata, schiavizzata, non rispettata, depredata. E, questa è una parola importante anche per coloro che si trovano qui a curare gli altri, a curare la persone perché, voi lo sapete bene e meglio di me, non si cura la malattia, si cura la persona che è malata. E curando la persona che è malata io vado oltre tutto ciò che l’altro potrebbe rivoltare contro di me, potrebbe dire contro di me”.

Alla Santa Messa nel corso della quale insieme a monsignor Parisi hanno concelebrato padre Giuseppe Ferrara, cappellano dell’ospedale, don Francesco Farina, direttore della Pastorale della Salute, don Marco Mastroianni, segretario del Vescovo, tra gli altri, ha presenziato la dirigente della stessa Unità operativa, Peppina Molinaro.