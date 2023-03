Entro il 10 marzo le domande per partecipare al corso del CSV e dell’UMG

La partecipazione al corso universitario per “Esperto della progettazione e dello sviluppo territoriale sostenibile” è utile a tutti, non solo ai rappresentanti degli enti del Terzo Settore delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. E’ indubbio, però, che per tutti i dirigenti degli ETS o loro delegati in possesso di laurea, anche triennale, possa essere un’importante occasione di crescita formativa, grazie all’intermediazione del CSV Calabria Centro, che ha siglato una convenzione con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Alcuni posti, infatti, in base al numero degli iscritti al corso, saranno destinati ad esponenti del mondo del Terzo Settore in maniera del tutto gratuita, visto che sarà il CSV a farsene carico, previa procedura di selezione qualora le richieste pervenute fossero superiori rispetto ai posti disponibili. L’importante è che chiunque ne fosse interessato e sia in possesso dei requisiti richiesti, in rappresentanza di associazioni operative nel territorio di competenza del CSV Calabria Centro, invii la propria candidatura, entro il 10 marzo, a segreteria@csvcalabriacentro.it.

L’incontro di presentazione dell’iniziativa – alla presenza del presidente Guglielmo Merazzi, del direttore Stefano Morena e, in collegamento, dei coordinatori delle sedi di Crotone e Vibo Valentia, Filippo Sestito e Maurizio Greco – è servito a ribadire la necessità di formarsi, specie alla luce della recente Riforma del Terzo Settore, e di poter incidere nelle politiche di crescita del territorio al momento della programmazione. Proprio per questo, al momento della selezione, verrà richiesta un’assunzione di responsabilità ai partecipanti, affinché con impegno arrivino alla fine del corso. Un corso, d’altronde, che dà inizio ad una collaborazione con l’Università di Catanzaro che servirà a potenziare l’attività di studio e di approfondimento del CSV e del Terzo Settore.

A quanti lo frequenteranno saranno attribuiti ventidue crediti formativi, di cui dieci destinati alla didattica frontale mediante la partecipazione a seminari e convegni. La maggior parte del corso, quindi, si terrà in modalità online per permettere a tutti di poterlo seguire.