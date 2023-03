Domani l’incontro tra le due città dello sport 2023, Catanzaro e Busto Arsizio

Sabato 04 marzo 2023, alle ore 10.30, nella Sala Concerti, le due città dello sport 2023, Catanzaro e di Busto Arsizio, si incontreranno nell’ambito del gemellaggio tra le sezioni Aia Figc delle due città.

Participeranno gli assessori allo Sport di Catanzaro, Antonio Cosentino, e di Busto Arsizio, Maurizio Artusa, il presidente dell’Aia Figc Catanzaro, Francesco Zangara, e Diego Carrara, presidente della Sezione di Busto Arsizio.

L’incontro vuole segnare l’avvio di un percorso di dialogo e amicizia tra i comuni, in virtù della condivisione del titolo di Città dello Sport che condividono per l’anno in corso.