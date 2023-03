Strage migranti, Radicali Italiani: “Bandiere a mezz’asta sui nostri palazzi in onore delle vittime”

“Bandiere a mezz’asta su tutti i nostri palazzi istituzionali in ricordo e in onore delle vittime di Crotone. Questa è la nostra proposta”, così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani.

“Diamo un segno, un simbolo di vicinanza a questi morti, ai loro familiari, alle migliaia di migranti ignoti che hanno trovato la fine della loro vita nei nostri mari, sulle nostre coste. Dopo la tragedia di Crotone, dopo circa 26.000 morti in 10 anni tra i migranti che hanno affrontato la traversata tra la Libia, la Tunisia e il nostro Paese sulla rotta migratoria più letale del mondo.

Che serva una riforma radicale dell’approccio del Governo e una riforma radicale della legge lo invochiamo da anni e la nostra proposta ‘Ero Straniero’ l’abbiamo portata in Parlamento le scorse legislature. Oggi chiediamo un gesto di vicinanza visibile, netto, che mostri all’Europa e al mondo, a ciascun cittadino, la vicinanza umana delle nostre Istituzioni a chi ha vissuto e vive questa tragedia.

Lo ha già fatto la Regione Calabria il giorno del naufragio ma dobbiamo farlo tutti e ai massimi livelli istituzionali, dal Governo al Parlamento, perché si tratta di fatti che ci coinvolgono come Paese”, concludono.