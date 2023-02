Il Comune di Catanzaro punta sul programma “Eco-Schools” per creare una rete con le scuole sullo sviluppo sostenibile e l’educazione ambientale

Catanzaro consolida il nuovo percorso avviato dall’amministrazione lungo i binari dello sviluppo sostenibile e dell’educazione ambientale. Comune, scuole e associazioni del territorio hanno avviato un tavolo di lavoro mirato a favorire l’adesione a Eco-Schools, il più ampio programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere i temi della sostenibilità e dell’ecologia attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti. A presentare i dettagli il presidente nazionale della FEE Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale), Claudio Mazza, accolto nella Città Capoluogo per tenere un primo incontro conoscitivo e per effettuare un sopralluogo – organizzati dalla vicesindaco, con delega alle politiche del mare, Giusi Iemma – alla scoperta del patrimonio storico, naturalistico e identitario di Catanzaro. Con la stessa Fondazione, l’amministrazione ha anche avviato l’interlocuzione per l’assegnazione della Bandiera Blu, il riconoscimento conferito alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

A ricevere il presidente Mazza a Palazzo de Nobili sono stati anche il sindaco Nicola Fiorita e gli assessori all’Ambiente, Aldo Casalinuovo, e alla Pubblica istruzione, Donatella Monteverdi, che hanno illustrato i programmi e gli obiettivi messi in campo dalla nuova amministrazione nei diversi settori e mirati, in particolare modo, a coinvolgere gli studenti sui temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente. In rappresentanza della Sieco, Luigi Siciliani ha evidenziato anche l’impegno profuso nell’educazione alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti attraverso le campagne di sensibilizzazione portate avanti nelle scuole.

“La volontà dell’amministrazione – ha commentato il vicesindaco Iemma – è quella di incentivare la più ampia partecipazione degli istituti scolastici al programma Eco-Schools, che rappresenta l’opportunità di costruire una rete locale in grado di connettersi con il resto del mondo per diffondere e condividere, partendo dagli studenti, tante informazioni e buone pratiche. E’ già tanta l’attenzione dimostrata dalle nostre scuole sulla sostenibilità ambientale e sono certa che potremo avviare un percorso condiviso e partecipato – insieme alle associazioni e agli altri comuni costieri limitrofi – in grado di produrre, nel tempo, risultati tangibili per il nostro territorio anche dal punto di vista dell’indotto turistico ed economico”.

Il Presidente Mazza, in occasione del suo intervento, ha detto di “aver colto una forte sensibilità ed una visione strategica da parte dell’amministrazione su questi temi, in generale in Calabria le cose stanno migliorando e si registra una crescita costante. Per fare la differenza, è necessario coinvolgere tutta la cittadinanza nella costruzione di una comunità più consapevole”. Il vicesindaco Iemma, in un secondo momento, ha accompagnato Mazza in una visita programmata nel quartiere marinaro e dintorni con tappe sul lungomare e alla pineta di Giovino, al Museo del Mare all’Istituto Grimaldi-Pacioli e al Parco Scolacium.