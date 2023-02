Catanzaro: il riconoscimento dell’amministrazione comunale alla giovane Roberta Aiello

Il sindaco Nicola fiorita ha ricevuto a Palazzo De Nobili la dottoressa Roberta Aiello, neolaureata e recentemente insignita presso la Camera dei Deputati del premio “America Giovani per il talento universitario”, istituito dalla Fondazione Italia Usa. Catanzarese doc, la giovane ha conseguito la laurea in Scienze Turistiche e frequenta attualmente un master in Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy presso la stessa Fondazione Italia USA.

Nonostante la giovane sua età, parallelamente al percorso di formazione universitario e post laurea, Roberta Aiello ha già maturato una buona esperienza dentro la rete museale cittadina e come traduttrice per la pubblica amministrazione. A lei, presenti i familiari e una rappresentanza dell’associazione “Ponte Morandi” che ne aveva segnalato il brillante percorso di studi, il primo cittadino ha consegnato una targa per l’impegno profuso nello studio, con l’auspicio che possa contribuire alla crescita culturale, sociale e civile della comunità cittadina.