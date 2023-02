Catanzaro: convocato il Consiglio comunale

Il presidente Gianmichele Bosco ha convocato l’Assemblea Civica, in seduta straordinaria e in prima convocazione per il prossimo 28 febbraio alle ore 12, e in seconda convocazione per il giorno successivo, 1 marzo, alle ore 9. Saranno in tutto 28 i punti all’ordine del giorno.

Tra questi figurano l’elezione del garante per i diritti delle persone private nella libertà personale per le annualità 2022-2025; la discussione della risoluzione “Contro l’autonomia differenziata l’Italia riparta dall’unione dei comuni”; l’ordine del giorno “Con Papa Francesco per ottenere il cessate il fuoco”; la discussione della mozione sulla direttiva europea Bolkestein; la discussione della mozione sull’ex Cinema Orso; sedici debiti fuori bilancio e infine sei pratiche relative ad altrettante assegnazioni di destinazione di categoria d’uso.