Nasce l’azienda unica “Dulbecco” di Catanzaro, Occhiuto e De Sarro firmano intesa: “Con 855 posti letto sarà l’hub sanitario più grande della Calabria”

Nasce l’azienda unica ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Rettore dell’Universita’ Magna Grecia, Giovambattista De Sarro, hanno sottoscritto oggi, nella sede della Giunta a Catanzaro, il protocollo d’ initesa che da vita’ alla nuova azienda frutto della fusione per incorporazione dell’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” nell’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini”.

La “Dulbecco” sara’ un’azienda da 855 posti letto, con un fatturato annuo previsto in 400 milioni, l’attivazione di un secondo Pronto soccorso al “Mater Domini”, la suddivisione dei reparti a direzione universitaria e quelli a direzione ospedaliera, la nascita di una nuova scuola di specializzazione per l’emergenza-urgenza, l’attivazione di un polo pediatrico comprensivo di un nuovo reparto di neuropsichiatria infantile e il futuro riconoscimento di Irccs. Quello che si appresta a diventare il piu’ grande hub sanitario della Calabria, e probabilmente uno dei piu’ grandi del Mezzogiorno, sta dunque per diventare realta’.

Alla firma del protocollo d’intesa, attesa da quasi 20 anni, ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, promotore della legge regionale sulla “Dulbecco”.