Catanzaro: domattina sospensione acqua nel quartiere Campagnella

Per consentire le operazioni di verifica sulla rete idrica all’altezza dell’incrocio tra via degli Svevi e via Ridola, l’Ufficio Acquedotti del Comune di Catanzaro comunica che domani giovedì 9 febbraio sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua potabile nel quartiere Campagnella. In particolare, i disagi interesseranno la zona dall’incrocio tra via Angioini e via degli Svevi, via Gerace e aree limitrofe. Il servizio idrico sarà sospeso dalle ore 9 alle ore 12.