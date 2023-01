Catanzaro, impianti di riscaldamento guasti: il sindaco dispone la sospensione dell’attività didattica in due plessi scolastici

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per la giornata di giovedì 12 gennaio 2023 del plesso Porto (scuola primaria e scuola infanzia), in Via Caprera, dell’I.C. Vivaldi e del plesso A. Manzoni (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), in Via E. Vitale, dell’ I.C. Nord Est Manzoni.

L’ordinanza, contingibile e urgente, è stata adottata al fine di consentire gli interventi urgenti di riparazione dei guasti sugli impianti di riscaldamento degli stessi plessi interessati dalla sospensione delle attività didattiche.