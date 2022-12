Catanzaro: consultabile avviso contributi inquilini morosi incolpevoli

Il settore Politiche sociali di Palazzo de Nobili informa che è consultabile sul portale l’avviso pubblico per la concessione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli anno 2022. Al Comune di Catanzaro è stato destinato un fondo dell’importo di 78mila euro circa, a fronte del decreto regionale che ha stabilito il riparto e l’assegnazione annuale con riferimento anche ai criteri da adottare nell’espletamento della procedura da parte dell’amministrazione.

Lo schema di avviso pubblico prevede la formazione di due elenchi di soggetti idonei al riconoscimento del diritto al contributo per morosità incolpevole relativo all’anno 2022, per tipologia A (contributo ordinari) e per tipologia B (per perdita di Reddito Irpef in ragione dell’emergenza Covid-19).

Le domande di richiesta di contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite gli appositi modelli di domanda scaricabili dall’area bandi del portale www.comune.catanzaro.it.