Catanzaro, Lazzaro: “Bando da un milione di euro per rafforzamento servizio sociale e assistenza educativa”

“I soggetti del terzo settore potranno presentare, entro il prossimo 2 dicembre, l’istanza di partecipazione al bando per gli interventi di sostegno all’inclusione sociale di contrasto alla povertà. I servizi individuati e programmati dal Fondo, per circa un milione di euro, sono relativi al rafforzamento del servizio sociale e professionale e di sostegno alla genitorialità e assistenza educativa domiciliare e territoriale”. Ne dà notizia l’assessore alle Politiche sociali, Venturino Lazzaro, sottolineando che tutta la documentazione è consultabile sul portale gare del Comune.

“In particolare – prosegue -, gli interventi sono ispirati al nuovo modello di presa in carico integrata della famiglia, attraverso la componente sociale della valutazione multidimensionale e costituzione di un’équipe multidisciplinare. Un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale. Con il bando si vuole, inoltre, promuovere – attraverso l’affiancamento di personale specializzato – il benessere del minore e del nucleo familiare nel suo complesso, tramite interventi a supporto del processo di crescita dei minori e dell’esercizio della funzione educativa da parte dei genitori. Un intervento rilevante, finanziato con risorse pregresse, per cui Catanzaro, in qualità di Comune Capofila di Ambito, svolgerà un ruolo di indirizzo e di coordinamento per tutti gli altri enti coinvolti, con l’obiettivo di condividere strategie mirate alla migliore programmazione dei servizi e alla verifica dei concreti risultati per i beneficiari”.