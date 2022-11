L’assessore Cosentino “ringrazia i volontari del Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta di Catanzaro”

“Se la festa dello sport in piazza di sabato scorso si è potuta svolgere in serenità e con grande successo di partecipazione, buona parte del merito è del contributo offerto, oltre che dalle federazioni sportive, anche da chi ha prestato volontariamente il proprio servizio di assistenza sanitaria e pronto soccorso. Voglio ringraziare pubblicamente il Gruppo Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta di Catanzaro che ha presenziato su Corso Mazzini con i propri medici ed i mezzi di servizio, garantendo un presidio indispensabile per il regolare svolgimento della manifestazione. Per fortuna non c’è stato bisogno di ricorrere ad alcun soccorso, ma il prezioso ausilio offerto all’amministrazione comunale ha rappresentato un bell’esempio di collaborazione istituzionale a beneficio della comunità”.