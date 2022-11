Catanzaro: il sindaco Fiorita riceve il presidente della nuova Camera di Commercio CZ-KR-VV, Pietro Falbo

Il sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto a Palazzo de Nobili il presidente della nuova Camera di Commercio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Pietro Falbo. Una visita di cortesia che ha rappresentato l’occasione per suggellare la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’ente camerale su tematiche e obiettivi di interesse condiviso.

“Il nuovo organismo nato dall’accorpamento delle Camere di Commercio dell’area centrale della Calabria – ha detto Fiorita – porta con sé, oltre ad una complessa gestione amministrativa, anche l’occasione per riportare al centro il ruolo direzionale e strategico che Catanzaro può rivestire in un’ottica di area vasta. Una riflessione, questa, che può tradursi sul campo in una visione di crescita e di sviluppo mirata a valorizzare le peculiarità di ciascun territorio, superando ataviche divisioni e lotte di campanile che hanno finito solo per penalizzare le nostre comunità. L’augurio è, quindi, quello di intraprendere una strada comune, a livello istituzionale, abbracciando le diverse sfide, per certi versi inedite, a cui amministrazioni e categorie si trovano davanti”.

Falbo, nel ribadire la massima collaborazione dell’ente che presiede, ha quindi evidenziato come “nell’attività di rappresentanza delle istanze di ciascuna provincia, Catanzaro può a giusto titolo svolgere una funzione di cerniera, portando in dote un bagaglio di esperienze e di competenze che può costituire un valore aggiunto in un nuovo percorso da costruire giorno dopo giorno”.