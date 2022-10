Sparatoria nella zona sud di Catanzaro: sono tre i feriti

Sono tre le persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Catanzaro, nella zona di viale Isonzo, non distante dal quartiere dove la notte precedenti sono morti tre fratelli per l’incendio della loro abitazione.

Secondo le indagini della Polizia di Stato, i feriti farebbero tutti parte della comunita’ rom e sarebbero noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati trasportati nell’ospedale di Catanzaro, dove sarebbe stato necessario l’intervento chirurgico per scongiurare conseguenze peggiori. Al momento, pare che nessuno sia in pericolo di vita. Sono in corso indagini sul movente della sparatoria che avrebbe portato all’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco.