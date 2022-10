Lamezia Terme, presentate 6 proposte progettuali per “CIS acqua”

In data 10/10/22, il Comune di Lamezia Terme ha presentato n. 6 proposte progettuali, realizzate in sinergia con la Lamezia Multiservizi s.p.a., con riferimento all’Avviso pubblicato il 26/07/22 dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

In particolare, i 6 interventi riguardano:

“Completamento della condotta di adduzione regionale Sambuco per i serbatoi idrici di Sambiase Alto – Sambiase Basso – Canneto basso – Canneto Alto e Caronte” per l’importo di euro 5.000.000

“Progetto di monitoraggio e controllo delle reti idriche fognarie” per l’importo di euro 1.500.000

“Progetto di gestione delle acque bianche” per l’importo di euro 4.000.000

“Progetto di riefficientamento e ampliamento delle rete idrica di distribuzione” per l’importo di euro 10.000.000

“Adeguamento e completamento della rete fognaria” per l’importo di euro 7.000.000

“Recupero delle sorgenti naturali esistenti e riefficientamento dei serbatoi di accumulo dismessi” per l’importo di euro 2.500.000

Ancora una volta, quindi, il Comune di Lamezia Terme è in prima linea nel richiedere e reperire finanziamenti che potranno radicalmente mutare le condizioni dei territori migliorando la qualità della vita dei cittadini; fondamentale la collaborazione della Lamezia Multiservizi che conferma di essere società leader a livello regionale, per competenza e professionalità, nei settori dell’idrico e dell’igiene urbana.

Si auspica, quindi, che anche in detta occasione, come in precedenza di frequente accaduto, i finanziamenti giungeranno copiosi sul territorio lametino.