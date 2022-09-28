Riaperta la SS.182 “delle Serre Calabre” a Torre di Ruggiero (CZ)

+++AGGIORNAMENTO+++
RIAPERTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LA STRADA STATALE 182 ‘DELLE SERRE CALABRE’ A TORRE DI RUGGIERO, IN PROVINCIA DI CATANZARO.
CIRCOLAZIONE DI NUOVO REGOLARE.
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RIAPERTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LA STRADA STATALE 182 ‘DELLE SERRE CALABRE’ A TORRE DI RUGGIERO, IN PROVINCIA DI CATANZARO.
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