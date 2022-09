Catanzaro, riaperti termini per chiedere assegnazione palestre comunali

Il settore “Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili” ha riaperto i termini entro cui è possibile presentare domanda per l’assegnazione in uso occasionale e temporaneo delle palestre scolastiche di competenza comunale per allenamenti ai fini dell’esercizio della pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, non competitivo, amatoriale, ricreativo e formativo per l’annualità 2022/2023.

Il nuovo termine perentorio prevede la scadenza fissata alle ore 12:00 del 30 settembre 2022.

La riapertura dei termini si è resa possibile grazie all’incremento del numero di palestre disponibili rispetto a quelle menzionate dal precedente avviso dello scorso 16 settembre. Alle tre strutture originarie, si sono aggiunte infatti quelle delle scuole elementari “D’Errico” e “Casalinuovo”, nonché quella dell’istituto comprensivo “Don Milani”. Modalità di presentazione delle domande e modulistica restano invece le medesime. Le informazioni complete sono comunque disponibili sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo:

https://www.comune.catanzaro.it/bando/riapertura-termini-avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-richiesta-per-lassegnazione-in-uso-occasionale-e-temporaneo-delle-palestre-scolastiche-di-competenza-comunale-per-alle/