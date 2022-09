Catanzaro-Messina, le raccomandazioni ai tifosi della Polizia locale

In vista della partita di calcio Catanzaro-Messina, in programma domani sera alle 20.30 allo Stadio Ceravolo, la Polizia locale ha recepito alcune indicazioni pervenute dalla Questura per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Si raccomandano i tifosi – si legge in una nota del Comune di Catanzaro – di arrivare allo stadio con largo anticipo e di non parcheggiare lungo le arterie interessate dal transito dei mezzi delle squadre e dei supporters ospiti. Inoltre, si ricorda agli esercenti il divieto di vendere e servire bevande in bottiglie di vetro, che non potranno essere consumate all’interno dello stadio. La Polizia locale, anche tramite l’ausilio del carroattrezzi, presidierà l’area prima e dopo la partita per assicurare la corretta gestione della circolazione veicolare.