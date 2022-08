Catanzaro: nuove verifiche sul depuratore escludono disfunzioni

Nessuna anomalia o disfunzione al depuratore di località Verghello. È quanto riscontrato da un nuovo controllo sull’impianto, nell’ambito del monitoraggio permanente già attivato dal sindaco Nicola Fiorita, con i settori tecnici competenti, fin dal suo insediamento. Dall’ulteriore recente verifica, effettuata anche a seguito di segnalazioni apparse sulla stampa, è emerso che l’impianto continua a svolgere regolarmente la propria attività, nonostante il surplus di carico tipico della stagione estiva.

Il monitoraggio ha riguardato, inoltre, l’impianto di sollevamento fognario del Corace: a seguito di disfunzione della condotta premente, è stata riscontrata una importante rottura che richiede un intervento di particolare complessità. Sono in corso le operazioni mirate al ripristino immediato, a cura dell’impresa addetta alla manutenzione, al fine di scongiurare il pericolo di eventuali sversamenti. “Saranno necessari diversi giorni di lavoro – sottolinea Fiorita – prima di tornare alla normalità, a causa dell’ubicazione del guasto in un punto particolarmente difficoltoso. Ho informato della situazione il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ricevendo la disponibilità di un supporto tecnico per l’intervento, ove fosse necessario velocizzare il più possibile le operazioni, senza rischi per la salute e per il nostro mare”. Il sindaco ha informato degli esiti dei controlli anche la Guardia Costiera e l’Arpacal per gli ulteriori ed eventuali atti di competenza.