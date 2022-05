FREE LIBRARY: prendi e lascia un libro. Continua l’iniziativa del Soroptimist al Parco della Biosiversità di Catanzaro

Promuovere la lettura, lo scambio di idee, la cultura: questa la mission di “Free Library”, l’iniziativa che il Soroptimist di Catanzaro porta avanti dal 2018.

Si tratta di due piccole ma capienti librerie a forma di casetta, costruite in modo da resistere alle intemperie e collocate all’aperto all’interno del Parco della Biodiversità: la prima posizionata vicino al Castello delle meraviglie, con tanti libri divertenti ed educativi per bambini; la seconda, di fronte l’Angolo delle giovani idee, nei pressi del Musmi, con volumi per adulti.

“La filosofia – afferma la presidente del Soroptimist, Elisa Vigliante – è, sin dall’inizio, “prendi e lascia un libro”, in un’ottica di stimolante condivisione, ma per la seconda volta siamo dovute intervenire con nuove donazioni perché gli speciali contenitori sono stati trovati completamente vuoti.”

“Siamo abituate – precisa Vigliante – non solo a lanciare proposte e progetti ma a seguirne anche il loro sviluppo perché crediamo fortemente in tutto quello che facciamo. Siamo state ben felici di portare nuovi libri al parco ma la volontà è quella di effettuare un passaggio di consegne e, quindi, scegliere un titolo che interessa e depositarne un altro nello spazio dedicato, creando una grande catena culturale e diffondendo l’importanza della lettura per ampliare la propria conoscienza e coscienza critica. Auspichiamo che questo spirito venga compreso dagli utenti del parco.”

“Devo ringraziare – aggiunge la Presidente – le socie del Soroptimist, sempre pronte ed energiche in tutte le azioni che portiamo avanti. Siamo una squadra di donne straordinarie, impegnate con passione nel lavoro e nel sociale e con uno sguardo sempre attento al territorio.”