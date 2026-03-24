Referendum, Il vizio di vivere e non solo: “Da sempre in campo per scardinare povertà e disagio”

“Storciamo il naso, nel sentire alcune forze politiche, partitiche e comitati arrogarsi il diritto di rivendicare la vittoria del No al Referendum Giustizia del 22-23 Marzo scorsi. Come Associazione ” Il Vizio di Vivere e non solo” siamo stati sempre in prima linea, per la buona riuscita del referendum. In tempi non sospetti abbiamo organizzato la prima iniziativa sul no in data 28 novembre 2025 al parco impastato, continuando nell’ azione di sensibilizzazione il 16 marzo 2026 al Chiostro Caffè letterario San Domenico di Lamezia Terme con la presenza di giuristi e magistrati abbiamo illustrato le ragioni del No. Non contenti il 20 Marzo 2026 al parco impastato ,durante l’ evento sulla sanità, abbiamo rimarcato la necessità del no rispetto a questa riforma. Sottolineando che le tre iniziative sono state partecipate ampiamente da un numero di persone interessate. La politica deve comprendere che sui territori, le associazioni sono linfa vitale per scardinare povertà e disagio. Mission che da sempre la nostra associazione porta avanti in maniera giusta”.

Così in una nota l’associazione “Il vizio di vivere e non solo”.