Idonei PA: “La politica ci ascolti dopo il referendum. Siamo massa critica”

“Non ci siamo schierati al referendum per rispetto ma ci auguriamo che la politica regionale ci ascolti. Che si renda conto che solo attraverso l’ascolto di un bisogno forte di partecipazione si recupera credibilità.

Abbiamo scritto una lettera aperta alla presidente Meloni, a Wanda Ferro, a Cannizzaro per approvare la nostra proposta di legge regionale.

Siamo massa critica e possiamo essere protagonisti ma non vogliamo strumentalizzare niente.

Pretendiamo solo ascolto e non ignorare ciò che portiamo avanti.

Gli idonei calabresi sono oltre mille famiglie e se chi ha responsabilità non se le assume finisce poi per commettere errori politici.

Ci ascoltino e capiscano che le rendite vitalizie non esistono in politica”.

Così in una nota Sandra De Luca (Idonei PA).