Studente calabrese conquista il primo posto alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Grande soddisfazione a Petilia Policastro per gli esiti dei giochi matematici, che hanno qualificato al massimo livello un valoroso studente della città Presilana. Amedeo Nicolazzi, dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri-Marconi” di Petilia Policastro, infatti, si è qualificato al primo posto alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo dell’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”, che si sono svolti presso l’Istituto “Don Maraziti” di Marcellinara, dov’erano presenti alunni delle province di Crotone e Catanzaro. La conquista del gradino più alto del podio su 35 finalisti, nella categoria S1 (prima media) ha permesso ad Amedeo Nicolazzi di qualificarsi per la finale nazionale, che si terrà a Palermo il 3 maggio 2026, portando così in alto il nome di Petilia Policastro e della Calabria anche nella fase conclusiva della competizione, dove si sfideranno 80 alunni provenienti da tutte le regioni d’Italia e alcuni dal resto del mondo. Naturalmente, grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento anche fra i felici famigliari del giovanissimo Amedeo Nicolazzi, predestinato a un futuro di alti livelli professionali.