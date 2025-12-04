Idonei Calabria: “Inviata segnalazione ad Anac e ministero su anomalie concorsi”

“Abbiamo inoltrato la segnalazione ad Anac e al Ministero della Funzione pubblica sulle anomalie di alcuni concorsi in Calabria.
Sono coinvolti sette enti che peraltro non hanno attinto dalle graduatorie esistenti.
Discutibili le procedure messe in atto in violazione della legge del 1994 sui colloqui motivazionali per i funzionari a tempo determinato al comune di Cosenza.
Solo il comune di Co Ro ha dimostrato grande trasparenza.
Palese violazione della circolare ministeriale anche in materia di interpelli. Così come è palese la violazione del dlgs 267/2000.
Per quanto riguarda Cosenza ci attendiamo risposte. I maghi che siano di città o di Salerno non vanno bene. Sorprendente anche che in tanti comuni escluso Co Ro vi siano posizioni di privilegio.
La Cassazione a sezioni unite ha stabilito principi inderogabili.
E così il Tar del Lazio e il Consiglio di Stato nella pronuncia unificata del 2024.
Se qualcuno pensa che siamo allocchi.. sbaglia. Intelligenti pauca”.
Lo afferma in una nota Sandra Di Giacomo, coordinatrice idonei concorsi pubblici.