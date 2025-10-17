Scutellà (M5S): “Solidarietà e vicinanza al giornalista Ranucci e alla sua famiglia”

“Questa notte un ordigno ha fatto saltare in aria l’auto di Sigfrido Ranucci proprio sotto la casa dove vive con la sua famiglia. Per me Ranucci non é solo un amico ma un professionista come pochi, un giornalista libero, coraggioso e sempre alla ricerca della verità, che rispetta e crede fortemente nella grande funzione sociale del suo lavoro, non al soldo dei potenti”.

Lo afferma, in una nota, l’ex deputata del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà, consigliera regionale della Calabria.

“Quando nessuno mi credeva, quando nessuno voleva ascoltarmi – aggiunge Scutellà – Sigfrido Ranucci ha dato voce non solo a me ma a tutti i calabresi onesti. Per questo lo ringrazierò sempre, perché no, non siamo tutti uguali. La mia piena solidarietà e vicinanza a lui e a tutta la sua famiglia per questo atto intimidatorio violento e pericoloso per tutti. Pericoloso perché quando la libera informazione e la stampa sono sotto attacco lo è anche e soprattutto la democrazia”.