Lea, Crinò: “Ancora molto da fare, ma gli indicatori del Ministero parlano di una sanità in evidente miglioramento”

“La Calabria guadagna oltre 20 punti sui LEA sulla prevenzione e registra dati positivi anche per l’assistenza ospedaliera. E a dirlo, avvalorando quanto sosteniamo da tempo, è direttamente il Ministero della Salute, così come emerge dall’aggiornamento delle tabelle, pubblicato in queste ore sul sito del ministero, nelle pagine dedicate al monitoraggio dei LEA attraverso gli indicatori Core.”

È quanto afferma in una nota il Consigliere regionale di Forza Italia Giacomo Crinò.

“Si tratta di un risultato importante per la Calabria. La certificazione avuta dagli uffici tecnici della Salute, che si occupano di monitorare i livelli essenziali di assistenza di tutte le Regioni, rivela, in maniera inequivocabile, che la gestione commissariale del presidente Roberto Occhiuto è sulla strada giusta. Un lavoro silenzioso, caparbio che pone la nostra regione finalmente nella direzione di un’uscita imminente da un commissariamento ultradecennale che ha massacrato il sistema sanitario e mortificato il diritto alla salute dei nostri cittadini. Siamo consapevoli del lungo e complesso lavoro che ancora ci aspetta – conclude Crinò – ma siamo contenti di poter dare finalmente la speranza ai calabresi di usufruire nei prossimi anni di un sistema sanitario che garantisca loro il sacrosanto diritto alla cura.”