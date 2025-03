FIT CISL CALABRIA: “Bene il progetto di riqualificazione della SS 106 e gli investimenti per il rilancio della Calabria”

“La FIT CISL Calabria esprime un forte plauso per l’avvio del progetto di riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica e per gli investimenti annunciati oggi durante l’incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del Ministro Salvini, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, e del Commissario Straordinario Francesco Caporaso.

Finalmente, dopo anni di attese e isolamento, sono stati avviati lavori significativi destinati a migliorare la viabilità calabrese e a potenziare i collegamenti con il resto del Sud Italia. Questi interventi, che riguardano oltre 80 km di nuova viabilità con carreggiate separate, contribuiranno a modernizzare la nostra regione e a renderla più competitiva, sia a livello nazionale che internazionale. Il progetto per la Statale 106 prevede la realizzazione di viadotti, gallerie e nuovi svincoli, inserendosi in un piano ambizioso di infrastrutture moderne, che garantirà un futuro di crescita e sviluppo.

La FIT CISL Calabria ritiene che questo processo di rinnovamento debba riguardare non solo opere fisiche ma anche l’attuazione di politiche orientate alla sostenibilità e la creazione di nuova occupazione. Investire in infrastrutture moderne e sicure deve tradursi in opportunità di lavoro per i calabresi, specialmente i più giovani, con particolare attenzione alla formazione professionale e alla sicurezza.

Questo progetto rappresenta un punto di svolta per la Calabria, per renderla una regione più connessa, moderna e sostenibile. La FIT CISL Calabria continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, affinché vengano completati nei tempi previsti, garantendo il benessere dei cittadini e dei lavoratori”.