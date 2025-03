‘Ndrangheta a Milano: condannato a 19 anni Giovanni Morabito, figlio del boss Giuseppe Morabito, “u tiradrittu”

E’ stato condannato a 19 anni e 4 mesi di reclusione Giovanni Morabito, figlio 62enne del boss di ‘Ndrangheta Giuseppe, noto come ‘u tiradrittu’, imputato per associazione finalizzata al traffico di droga e associazione per delinquere finalizzata ai reati fiscali e riciclaggio. Lo ha deciso la gup di Milano, Anna Calabi, nel processo abbreviato nato dall’inchiesta con 68 indagati condotta dal centro operativo della Dia di Milano, dai carabinieri del nucleo investigativo di Monza e dal nucleo investigativo centrale di polizia penitenziaria e coordinata dai pm della Dda milanese Sara Ombra e Paolo Biondolillo sulle presunte attivita’ illecite dei due gruppi criminali riconducibili alla cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti.

Con Morabito, difeso dall’avvocata Giovanna Beatrice Araniti, sono stati condannati con il rito alternativo altri 17 imputati, 5 hanno patteggiato mentre altri 27 sono stati rinviati a giudizio.