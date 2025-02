La ripartenza dei Giovani Democratici della Calabria

I Giovani Democratici della Calabria hanno ripreso le loro attività politiche, con l’obiettivo di sviluppare idee e progetti per una generazione fin troppo trascurata e spesso contrastata, come succede con l’attuale governo nazionale di centro-destra. L’evento, svoltosi a Lamezia Terme, ha visto un’ampia partecipazione con interventi di ragazze e ragazzi provenienti da tutte le province calabresi, alla presenza di dirigenti e rappresentanti istituzionali del Partito Democratico. I lavori sono stati introdotti dal segretario regionale dei Giovani Democratici, Mario Valente, e conclusi dal senatore e segretario del Partito Democratico della Calabria, Nicola Irto.

Il ‘Manifesto delle nuove generazioni’ -ha dichiarato Valente, in apertura- conterrà la nostra visione su scuola, università, ingresso nel mondo del lavoro, ambiente e mobilità. Tutti temi che verrano affrontati in dibattiti sui territori. Insieme al Partito Democratico calabrese daremo voce alle nuove generazioni, affrontando i temi a loro più vicini e dando loro il giusto spazio di eleborazione e di azione politica.”

“La ripartenza dei Giovani Democratici -dice Irto- segna un nuovo inizio, un’opportunità per costruire un futuro migliore insieme alle nuove generazioni. Troppo spesso i giovani sono stati relegati ai margini del dibattito politico, considerati spettatori anziché protagonisti del cambiamento. Noi vogliamo ribaltare questa prospettiva.

Il ‘Manifesto delle nuove generazioni calabresi’ sarà il punto di partenza -continua il segretario regionale- per una politica che rimetta al centro le esigenze, i sogni e le ambizioni di chi vuole vivere, studiare e lavorare in questa terra, senza essere costretto ad andarsene. Sarà un manifesto concreto, frutto di un confronto vero, di idee e di proposte che partono dal basso.

Il PD della Calabria è e sarà sempre la casa di chi crede nella partecipazione, nella giustizia sociale e nella possibilità di una Calabria diversa, più forte e più giusta. Sono orgoglioso di vedere così tanti giovani impegnarsi per questa sfida e voglio garantire loro il pieno sostegno del partito. Non esistono presente e futuro senza giovani e non esiste politica senza ascolto e coinvolgimento. Oggi siamo -conclude Irto- qui per scrivere insieme il futuro della nostra regione.”