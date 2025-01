Asp di Reggio Calabria, interrogazione di Baldino sui bilanci approvati. La denuncia della deputata M5S: “Gravissimo, conti alquanto basati sul sentito dire”

“Se il commissario Roberto Occhiuto non avesse ancora annullato l’approvazione alla rinfusa di nove bilanci dell’Asp di Reggio Calabria, avvenuta in silenzio nel periodo natalizio, la direzione generale dell’azienda dovrebbe revocarli al più presto”. Lo sostiene, in una nota, la deputata M5S Vittoria Baldino, che sull’argomento ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Economia e della Salute, denunciando le modalità di ricostruzione dei conti dell’Asp di Reggio Calabria relativi agli anni dal 2013 al 2021, “in sostanza – riassume la parlamentare – alquanto basate sul sentito dire, quindi senza i necessari documenti, a quanto pare irreperibili”. “In Calabria, è ancora viva –attacca Baldino – la tradizione dei bilanci orali, causa del disavanzo mostruoso e incontrollato di 2,2 miliardi di euro che portò al Piano di rientro e poi al commissariamento della Sanità regionale. Dalla lettura delle recenti deliberazioni aziendali di approvazione dei bilanci dell’Asp di Reggio Calabria, emerge che sono state seguite logiche e prassi improprie e irrituali, certificate dalle precisazioni metodologiche contenute negli stessi atti”. “Come si fa – domanda l’esponente dei Cinque Stelle – ad approvare dei bilanci pubblici sulla scorta di deduzioni, come avvenuto nel caso in questione? L’Asp di Reggio Calabria aveva già subìto la vicenda dei ripetuti pagamenti delle stesse fatture a fornitori privati. Sembra che quella storia non sia servita da lezione né a cambiare le cose, cioè ad accertare conti e debiti in maniera oggettiva, certa e definitiva”. “I ministeri vigilanti hanno il dovere di trovare una soluzione concreta, non più rinviabile, e al commissario Occhiuto tocca sollecitarla, credo anche per fare luce sui conti dell’Asp di Cosenza. Qui – conclude – Baldino è in gioco il futuro della Sanità calabrese e il sacrosanto diritto alla salute dei cittadini”.