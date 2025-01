Reggio, Alecci (Consulta Giovani Città Metropolitana): “Restituiamo dignità e credibilità alla politica, evitando pagliacciate”

“Voglio fornire la mia versione dei fatti, di fronte alla polemica montata contro la Consulta Giovani da alcuni facinorosi in cerca di cinque minuti di popolarità, associandomi al comunicato stampa di risposta.

Tutto ha origine da un confronto in Assemblea con il consigliere delegato alle politiche giovani Giuseppe Giordano: durante la riunione, Lorenzo Scappatura – che apprendiamo militare in Alternativa Popolare, in buona compagnia di Ripepi e Bandecchi per intenderci – accusa l’amministrazione di una cattiva gestione del caso mercatini di Piazza del Popolo, confondendo la sospensione delle attività (causa irregolarità) con una netta interruzione.

Non solo il consigliere Giordano, ma buona parte dei membri dell’Assemblea interviene per correggere Lorenzo: tuttavia la risposta è infarcita di vittimismo e rifiuto del contraddittorio, degenerando presto in un monologo che paralizza il dibattito.

Sono sempre stato critico (da sinistra) sul PD e l’amministrazione Falcomatà, ma quello spazio di confronto neutrale e apartitico prevede un approccio di dialogo e critica costruttiva, non di propaganda politica o peggio, qualunquismo e strumentalizzazione mediatica.

Sui giornali interviene a ruota Forza Italia Giovani – che non ha mai chiesto scusa per i passati attacchi sessisti rivolti a un’attivista -, sostenendo di non aver ricevuto coinvolgimento formale nelle attività della Consulta Giovani.

Peccato che un invito ufficiale sia avvenuto per mezzo mail il 22 ottobre scorso, come sottolineato nel comunicato stampa di risposta.

È evidente tanto che siamo in campagna elettorale, quanto la bassezza di certa classe politica reggina.

L’imparzialità e l’efficacia della Consulta Giovani si misura sulla qualità delle iniziative e degli incontri, su cui posso attualmente garantire: ringrazio Rossana Arcano e tutto l’organo direttivo della Consulta Giovani per l’impegno intrapreso, e manifesto la mia solidarietà per gli ingiusti attacchi ricevuti.

A questi coetanei in cerca di autore, un consiglio: restituiamo dignità e credibilità alla politica, evitando certe pagliacciate.

La politica reggina merita di meglio, andiamo avanti”.

Così Simone Alecci, membro dell’Assemblea Ristretta della Consulta Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria