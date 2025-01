Russo (Cisl): Buona notizia galleria Santomarco. Ma subito confronto su Alta Velocità ferroviaria”

«È una buona notizia – scrive in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl Calabria – la pubblicazione, da parte di Rete Ferroviaria Italiana, del bando finalizzato alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori per la costruzione della galleria Santomarco. Ma, come la Cisl ha sempre sostenuto e denunciato, questo non basta. Non basta – prosegue Russo – perché, ad oggi, l’Alta Velocità vera, quella che collega a 300 km orari tutta Europa, resta solo un sogno per la Calabria. Crediamo al contrario che, nel ridisegno complessivo della mobilità su ferro, la nostra regione non possa essere tagliata fuori. Serve, perciò, un confronto immediato per stabilire con certezza percorso, tempi e risorse per liberare finalmente l’intero territorio calabrese dall’isolamento. È l’auspicio e, insieme, la richiesta che, consapevoli della posta in gioco – conclude il Segretario della Cisl regionale –, rivolgiamo ancora una volta al Governo, alla Regione e a RFI all’inizio del 2025».