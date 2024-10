Liguria, Loizzo: “Morra usa nome Santelli e offende malati, chieda scusa”

“Sappia Morra che i malati oncologici non hanno bisogno di classificazioni ignoranti e razziste come quelle che sta continuando ad imporre in maniera vigliacca e subdola, ma di coraggio e speranza. Le sue parole sono vergognose e per questo dovrebbe solo tacere e chiedere scusa a Bucci e a chi ogni giorno combatte la battaglia più difficile della propria vita contro un male che sconvolge corpo e mente ma che è curabile grazie alla ricerca. Usare poi il nome di Jole Santelli è segno della totale inadeguatezza e di una mancanza di rispetto e senso di umanità. Quello che si è permesso di fare Morra, varcando il delicatissimo limite della sfera privata e personale di una persona, è inaccettabile e offende chi è malato ma ha il sacrosanto diritto di sentirsi vivo”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo, capogruppo in commissione Affari Sociali.