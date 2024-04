Senese neo segretaria della Uil Calabria, Irto: “Significativo che ci sia una donna alla guida del sindacato”

Il senatore Nicola Irto, segretario del Pd calabrese, rivolge, «a nome del Partito democratico regionale, congratulazioni e auguri di buon lavoro a Maria Elena Senese, nuovo segretario generale della Uil Calabria». «È significativo quanto importante – prosegue il parlamentare dem – che in Calabria ci sia una donna alla guida di un sindacato come la Uil, che ha una storia di grande impegno a favore dei lavoratori e del lavoro. Complimenti anche al segretario regionale uscente, Santo Biondo, che con merito – conclude Irto – è componente della segreteria nazionale della Uil. La Calabria conferma la propria vocazione sindacale, il che è un aspetto, non soltanto storico, di tutto rilievo per la democrazia e la crescita collettiva».