Robert Giovanni Nisticò nuovo presidente dell’AIFA: è il figlio dell’ex presidente della Regione, Giuseppe

Via libera della Conferenza Stato-Regioni alla nomina di Robert Giovanni Nisticò a presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. L’intesa è stata ratificata anche in Stato-Regioni, dopo il parere favorevole espresso dalle Regioni.

Classe 1974, nato a Londra ma cresciuto in Italia. E’ Robert Giovanni Nisticò il nuovo presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. A fine marzo la svolta, con il ministro della Salute Orazio Schillaci che scioglie le riserve sul nome di chi guiderà l’agenzia in questa fase delicata di messa a terra del nuovo corso dell’ente regolatore, riorganizzato dalla riforma. La nota in cui propone Nisticò , sentito il ministro dell’Economia e delle Finanze, arriva rapidamente sul tavolo delle Regioni. Lo stesso Schillaci, a margine di un evento a Milano, assicura l’ufficializzazione del nuovo presidente subito dopo Pasqua. Così è. Oggi la ratifica dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni. E’ passato un mese e mezzo circa dalle dimissioni di Giorgio Palù, che hanno portato Nisticò al vertice dell’agenzia del farmaco. Era infatti il ​​22 febbraio quando il virologo, due settimane dopo essere stato riconfermato, si chiudeva alle spalle le porte dell’agenzia fra le polemiche. Le porte scorrevoli si aprono dunque per Nisticò , docente di Farmacologia nel Dipartimento di Biologia dell’università di Roma Tor Vergata, che sarà presidente del Cda di Aifa, “per la durata di 5 anni”.

Nisticò è figlio di Giuseppe detto Pino, farmacologo e politico di Forza Italia e già presidente della Regione Calabria dal 1995 al 1998. Laurea in Medicina e Chirurgia all’università Cattolica di Roma, specializzazione in Psichiatria e Psicologia clinica (la psichiatria, tra l’ altro, è un punto in comune che ha con l’ex Dg dell’Aifa Luca Pani) conseguita nello stesso ateneo, Robert Nisticò unisce alle competenze farmacologiche e di ricercatore (dal giugno 2015 è ricercatore principale all’Ebri – European Brain Research Institute della Fondazione Rita-Levi Montalcini, nel Laboratorio di Neurofarmacologia) quella di esperto di Affari regolatori (da gennaio 2015 presso l’Agenzia dei medicinali di Malta). Fra gli altri incarichi internazionali, quelli di Supplente Delegate presso l’Iniziativa europea dei medicinali innovativi (Imi), da ottobre 2015, e di membro del Comitato per i medicinali orfani (Comp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema, da settembre 2016.

”Ci riempie di orgoglio il fatto che Robert Giovanni Nisticò sia diventato il nuovo presidente dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.

Un professionista dalle riconosciute qualità, un farmacologo e accademico di livello internazionale, un talento calabrese chiamato a svolgere una funzione di grande responsabilità e a guidare un ente fondamentale per le politiche sanitarie del Paese.

In questo momento di soddisfazione, ci risulta impossibile non pensare a suo padre, il già presidente della nostra Regione Giuseppe Nisticò, una persona a me cara che starà gioendo per questo bel traguardo.

Al neo presidente dell’Aifa esprimo un sincero e affettuoso augurio di buon lavoro”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

“Congratulazioni e buon lavoro al professor Robert Giovanni Nisticò, neo presidente dell’Aifa. Sono certo che saprà ricoprire il suo nuovo, delicato ruolo alla guida dell’Agenzia italiana del farmaco con grande competenza e professionalità a tutela della salute dei cittadini”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.