Elezioni europee, Antoniozzi (FdI): “Impegno politico concreto contro populismo di Conte e Schlein”

“Le prossime elezioni europee avranno una valenza importante soprattutto perché si tratterà di scegliere una nuova Europa. In questo contesto, riteniamo importante l’azione di governo di Giorgia Meloni, che in un anno e mezzo ha dimostrato coraggio e senso riformistico anche per il meridione”. Lo afferma, in una nota, Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“L’onorevole Schlein – aggiunge – ha detto che Calabria e Sicilia dovrebbero ribellarsi al Ponte, come se un investimento di quindici miliardi fosse una iattura per le due regioni. In realtà, la Calabria è interessata da investimenti considerevoli sulle infrastrutture come mai si erano visti prima. È certamente merito della concertazione tra Governo e Regione e i risultati si vedranno presto. Per questo, al populismo di Conte e Schlein contrapporremo un impegno politico concreto e autorevole. È quello che stiamo facendo a livello centrale e che stiamo ripetendo in ogni sede. Fratelli d’Italia sta costruendo attorno al suo leader nazionale una classe dirigente forte”.

“In Calabria – dice ancora Antoniozzi – punteremo su Denis Nesci e su altre presenze prestigiose per rafforzare un’offerta politica realmente autorevole. E su questo chiederemo il voto ai calabresi”.