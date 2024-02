Cgil, Cisl e Uil chiedono al presidente Occhiuto di promuovere un tavolo con RFI sui temi della mobilità ferroviaria

I Segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo hanno inviato al Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto la richiesta di un confronto istituzionale con RFI.

«La mobilità – scrivono i tre sindacalisti – è un tema strategico per lo sviluppo della Calabria e, in tale contesto, lo è quello della mobilità ferroviaria. Come abbiamo già più volte evidenziato, c’è grande attesa per gli investimenti promessi e per la realizzazione di opere fondamentali: pensiamo prioritariamente all’Alta Velocità, alla completa elettrificazione della linea jonica, alla necessità di fare il punto su cifre e progetti e chiarezza sul tracciato stesso dell’Alta Velocità».

I Segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil chiedono, perciò, al Presidente Occhiuto «di farsi promotore di un tavolo tra Regione, RFI, OO.SS. al fine di avviare un confronto istituzionale su questo capitolo cruciale per la crescita della Calabria».