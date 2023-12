Comito (FI): “Con Occhiuto nuovo prestigio nazionale e internazionale per la Regione Calabria”

“Una Regione importante, che guarda al futuro. È questa la perfetta sintesi di una giornata che ha visto oggi contemporaneamente in Calabria la presenza della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Una visita culminata con l’inaugurazione della nuova Centrale operativa regionale del 112, un progetto all’avanguardia e un servizio eccellente per i cittadini calabresi. Si tratta di un grande e reale successo del presidente Roberto Occhiuto, che non solo sta restituendo alla Calabria prestigio nazionale e internazionale sul piano dei rapporti istituzionali ma sta riportando la nostra Regione tra i governi più virtuosi del Paese e dell’Europa, nonostante i problemi ereditati e un gap infrastrutturale e di sistema che l’ha penalizzata per lunghi decenni.

In solo poco più di due anni, invece, il presidente della Regione ha ridato dignità e una prospettiva di normalità alle nostre popolazioni che ora possono intravedere grazie a questo buongoverno un futuro di sviluppo e di diritti”.

Lo afferma in una nota Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria.