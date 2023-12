Statti rieletto alla guida di Confagricoltura, le congratulazioni della Camera di Commercio: “E’ la persona giusta”

«La persona giusta alla guida di una associazione impegnata nelle sfide che attendono l’agricoltura, soprattutto quella calabrese, settore trainante dell’economia» è il commento di Pietro Falbo

«Complimenti ad Alberto Statti per la sua rielezione alla guida di Confagricoltura Calabria». È quanto si legge in una nota del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo.

«Desidero esprimere a Statti, a nome mio e di tutto l’ente camerale, le più vive congratulazioni per una riconferma avvenuta all’unanimità, evidente segno di una condivisione di idee e visioni attorno ad una associazione che è chiamata a rappresentare il mondo dell’agricoltura in un contesto in continua trasformazione.

L’agricoltura – come ha giustamente evidenziato Statti – è un comparto trainante in Calabria che sta lentamente abbandonando i suoi tratti rurali per conquistare un approccio più moderno e sostenibile. È necessario, dunque, acquisire uno sguardo nuovo per cogliere i cambiamenti in atto e proiettare questo settore verso le sfide future. Alberto Statti è la persona giusta, alla guida di una importante associazione di categoria».