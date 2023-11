Copagri Calabria: “Supporto alle aziende agricole escluse dalla misura sul Biologico. Intervenga assessore Gallo”

“Il giorno 16/11/2023 è stata pubblicata la graduatoria ufficiale da parte della Regione Calabria relativa agli aiuti sul biologico. Freddo è stato il risveglio per 2.537 agricoltori che hanno potuto assistere ad uno dei tanti scenari ormai comuni, infatti su 8.984 pratiche presentate che avevano i requisiti richiesti, solo in 6.447 sono riusciti ad ottenere l’aiuto. La Copagri Calabria si impegnerà e discuterà nelle sedi opportune di quanto successo e farà di tutto per assistere tutti quei lavoratori che per via del risicato budget non sono riusciti ad entrare in graduatoria. La Copagri Calabria crede nei suoi associati e soprattutto crede negli agricoltori calabresi e per questo farà di tutto per poter chiedere un possibile aumento dei fondi atti a garantire il numero massimo di beneficiari di tale misura. Riponiamo grande fiducia nell’operato dell’assessore Gallo”.

Così, in una nota, Francesco Macrì, presidente regionale COPAGRI.