Carceri, Campagna (USPP): “Grande attenzione del Governo ai problemi del settore penitenziario in Calabria”

“Potenziamento degli organici, investimenti in edilizia penitenziaria, trattamento dei detenuti psichiatrici. Un importante impegno mantenuto dal Governo Meloni in Calabria”.

E’ quanto dichiara Walter Campagna, segretario regionale aggiunto dell’USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria).

“Era il 14 Settembre del 2022, quando presso il palazzo della provincia di Catanzaro si teneva un incontro tra le segreterie regionali dei sindacati della Polizia penitenziaria e la delegazione regionale di Fratelli d’Italia guidata dall’on. Wanda Ferro e dal consigliere regionale Antonio Montuoro, per discutere delle varie problematiche della categoria, con l’impegno di portare le istanze del Corpo nell’agenda parlamentare. Nel corso del suddetto incontro – aggiunge Campagna – si sensibilizzava la parte politica, su una serie di problematiche particolarmente sentite dal personale, come la questione degli organici, la difficile gestione dei detenuti psichiatrici e la gravissima situazione dell’Istituto Penitenziario di Reggio Calabria (Arghillà), legata alla problematica della caserma agenti. Oggi, ad un anno da quell’incontro, grazie alla sensibilità dell’on. Wanda Ferro, adesso Sottosegretario al Ministero degli interni, ed alla caparbietà del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro, molte criticità sono state ridotte. Pensiamo all’arruolamento di un consistente numero di neo agenti da assegnare negli Istituti penitenziari della regione, all’apertura della Rems di Girifalco (CZ), struttura altamente specializzata per la cura e l’esecuzione delle misure di sicurezza dei detenuti con problemi psichiatrici, ma soprattutto, ai 21 interventi di edilizia penitenziaria già approvati dal governo per un valore di 166 milioni, di cui oltre 11 milioni di euro per la Caserma di Arghillà. Un nuovo passo – conclude il sindacalista – che riteniamo sia garanzia di maggiore sicurezza per uomini e donne della polizia penitenziaria, maggiore sicurezza per i cittadini e migliori condizioni detentive”.