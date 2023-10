Incendi, tre interventi in Calabria per i canadair dei vigili del fuoco

I Canadair dei Vigili del Fuoco e gli elicotteri della flotta area della Stato sono intervenuti su 15 incendi in supporto delle squadre di terra impegnate nello spegnimento dei roghi. I velivoli, coordinati dal Dipartimento della Protezione, sono intervenuti soprattutto in Sicilia, per rispondere a dieci chiamate, in Calabria, dove sono stati 3 gli interventi, in Puglia e nel Lazio, con un’intervento per regione.